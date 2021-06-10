В Псковской области запущен первый этап лесоперерабатывающего завода

В деревне Спасовщина Псковского района запущен первый этап инвестиционного проекта «Строительство лесоперерабатывающего предприятия полного цикла», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
В деревне Спасовщина Псковского района запущен первый этап инвестиционного проекта «Строительство лесоперерабатывающего предприятия полного цикла», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
«Нам очень важно, чтобы в таких населённых пунктах появлялись предприятия, появлялись рабочие места, это будет давать возможность людям оставаться, получать достойную заработную плату», - отметил губернатор Михаил Ведерников в ходе церемонии запуска строительства.
Всего в рамках инвестиционного проекта по созданию завода в деревне Спасовщина планируется реализовать три этапа.
В настоящее время в проект инвестировано порядка 1,5 млрд рублей. Всего на реализацию трех этапов проекта будет направлено более 4,5 млрд рублей.
Представитель компании «OSKO Holz» отметил, что предприятие уже создало 120 новых рабочих мест. Зарплата на заводе будет выше средней по Псковской области.