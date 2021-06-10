В Псковской области запущен первый этап лесоперерабатывающего завода

В деревне Спасовщина Псковского района запущен первый этап инвестиционного проекта «Строительство лесоперерабатывающего предприятия полного цикла», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Нам очень важно, чтобы в таких населённых пунктах появлялись предприятия, появлялись рабочие места, это будет давать возможность людям оставаться, получать достойную заработную плату», - отметил губернатор Михаил Ведерников в ходе церемонии запуска строительства.

Всего в рамках инвестиционного проекта по созданию завода в деревне Спасовщина планируется реализовать три этапа.