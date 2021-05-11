Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников поручил проверить защищённость псковских школ

11 мая 2021 года, 21:07

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в связи со стрельбой в одной из школ Казани поручил проверить общеобразовательные учреждения региона на предмет их защищенности, а также обеспечить соблюдение всех требований безопасности. Речь об этом шла в ходе совещания главы региона с вице-губернаторами 11 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона отметил, что необходимо организовать более серьезный контроль за проходом в школы, проверить работу постов охраны, систем видеонаблюдения и сигнализации.

Детальные проверки обеспечения безопасности школ проведут правоохранительные органы. «Весь комплекс мероприятий должен быть проведен максимально оперативно, чтобы избежать возможности возникновения подобных ситуаций на территории Псковской области» — заметил глава региона.

Проконтролировать исполнение этих поручений необходимо первому заместителю губернатора Вере Емельяновой и председателю комитета по образованию Александру Седунову

Дополнительные меры безопасности в псковских школах введены в связи с трагедией, которая случилась 11 мая в гимназии № 175 в Казани. Нападавший открыл в школе стрельбу, в результате которой погибли 11 человек.

Стрелявшего задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Возбуждено уголовное дело. 

Во всех школах Псковской области усилены меры безопасности. С детьми, учителями и родителями будут проведены собрания по вопросам экстремистской деятельности и организации безопасности в школах региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

ПсковГУ может стать пилотной площадкой для создания патриотического клуба «Я горжусь!»
Около 22 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Псковской области
Восьмилетний ребёнок погиб в результате наезда автомобиля в Псковском районе
Эксперты отмечают рост интереса псковичей к инвестиционным счетам
Студенты из Индии после коронавируса будут учиться в ПсковГУ дистанционно
12 мая в жилом фонде Пскова завершится отопительный сезон
В начале сентября планируют открыть монумент «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей
С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды
Программа ПсковГУ «Лечебное дело» реализуется на двух языках

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковский медицинский

Общество
11 мая 18:38

Псковский медицинский

Медицинское направление ПсковГУ поможет закрыть кадровый дефицит в регионе
Памятники и память

Общество
9 мая 11:47

Памятники и память

Самые известные военные монументы Псковской области
Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан