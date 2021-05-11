Михаил Ведерников поручил проверить защищённость псковских школ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в связи со стрельбой в одной из школ Казани поручил проверить общеобразовательные учреждения региона на предмет их защищенности, а также обеспечить соблюдение всех требований безопасности. Речь об этом шла в ходе совещания главы региона с вице-губернаторами 11 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона отметил, что необходимо организовать более серьезный контроль за проходом в школы, проверить работу постов охраны, систем видеонаблюдения и сигнализации.

Детальные проверки обеспечения безопасности школ проведут правоохранительные органы. «Весь комплекс мероприятий должен быть проведен максимально оперативно, чтобы избежать возможности возникновения подобных ситуаций на территории Псковской области» — заметил глава региона.

Проконтролировать исполнение этих поручений необходимо первому заместителю губернатора Вере Емельяновой и председателю комитета по образованию Александру Седунову

Дополнительные меры безопасности в псковских школах введены в связи с трагедией, которая случилась 11 мая в гимназии № 175 в Казани. Нападавший открыл в школе стрельбу, в результате которой погибли 11 человек.

Стрелявшего задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Возбуждено уголовное дело.

Во всех школах Псковской области усилены меры безопасности. С детьми, учителями и родителями будут проведены собрания по вопросам экстремистской деятельности и организации безопасности в школах региона.