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Общество

После ЧП в Казани в школах Псковской области усилили меры безопасности

11 мая 2021 года, 12:18

Во всех школах Псковской области после стрельбы в одной из школ Казани усилены меры безопасности, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на председателя областного комитета по образованию Александра Седунова.

После ЧП в Казани в школах Псковской области усилили меры безопасности
Александр Седунов
Фото Дарьи Хватковой

«Проводятся дополнительные инструктажи с директорами, организациями, которые охраняют детские сады, школы и все образовательные учреждения, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц в учреждения», - отметил Александр Седунов. 

Также будут проведены классные часы с детьми, совещания с педагогами и родительские собрания. Председатель профильного комитета отметил, что необходимо проговорить вопросы, связанные с проявлением экстремизма, предупреждением экстремистской деятельности и организацией безопасности.

Дополнительные меры были введены в связи с трагедией, произошедшей в казанской школе: молодой человек открыл стрельбу в учебном заведении. В результате стрельбы в школе погибли 11 человек, большинство - дети. 

Стрелявшего задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Возбуждено уголовное дело. В здании продолжаются оперативные действия.

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