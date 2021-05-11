Михаил Ведерников выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе.

«От имени жителей Псковской области и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе в Казани. Разделяем с вами эту трагедию и боль», - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.

Также Михаил Ведерников пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Трагедия произошла 11 мая в гимназии № 175 в Казани. Как сообщает РИА Новости, нападавший открыл в школе стрельбу, в результате которой погибли 11 человек.

Стрелявшего задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Возбуждено уголовное дело. В здании продолжаются оперативные действия.

Во всех школах Псковской области усилены меры безопасности. С детьми, учителями и родителями будут проведены собрания по вопросам экстремистской деятельности и организации безопасности в школах региона.