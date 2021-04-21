Путин: Люди не должны платить за подводку газа к границе участка

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне не должны платить за подводку газа к границе участка.

«Немало российский семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу, по непонятным для людей причинам, не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу «Единой России»: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны», - сказал глава государства в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Соответствующий план газификации Владимир Путин поручил разработать правительству РФ. «Нужно отработать все детали и с «Газпромом», и с другими компаниями, которые работают в этой сфере, чтобы сбоев никаких не было», - подчеркнул президент.

В ходе своего выступления глава государства также обратил внимание на необходимость обеспечения каждого региона надежными и чистыми источниками энергии. В частности, это могут быть электроэнергия, уголь, сетевой или сниженный газ.

«Поручаю руководителям регионов при координации правительства подготовить такие детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году», - заявил Путин.