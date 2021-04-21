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Экономика

Коммерческие кредиты регионов заменят на бюджетные

21 апреля 2021 года, 14:47

Регионы России, в которых объем коммерческих кредитов превышает 25% собственного дохода, смогут заместить их бюджетными займами со сроком погашения до 2029 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

«Надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года», - сказал глава государства и поручил правительству предоставить предложения по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости регионов до 1 июня.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3% годовых со сроком погашения 15 лет. На эти цели до 2024 года будет направлено порядка 500 млрд рублей. «Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов», - пояснил Путин.

Также пройдет реструктуризация бюджетных кредитов, которые были выданы регионам в прошлом году на борьбу с эпидемией коронавируса. Срок погашения таких кредитов истекает через 2 месяца, напомнил президент и предложил продлить их до 2029 года.

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