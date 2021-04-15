Эксперты объяснили, почему подорожали яйца в Псковской области

Повышение цен на яйца в Псковской области связано с подорожанием комбикорма и ресурсов, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николая Романова.

По его словам, этот процесс вполне логичный: стоимость продукции непосредственно зависит от затрат на производство.