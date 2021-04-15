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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Эксперты объяснили, почему подорожали яйца в Псковской области

15 апреля 2021 года, 22:00

Повышение цен на яйца в Псковской области связано с подорожанием комбикорма и ресурсов, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николая Романова.

По его словам, этот процесс вполне логичный: стоимость продукции непосредственно зависит от затрат на производство.

Эксперты объяснили, почему подорожали яйца в Псковской области

Кроме того, в Псковской области работают всего две фабрики по производству яиц – птицефабрика «Борки» в Великолукском районе и Плюсская птицефабрика «Северопсковская». Николай Романов отметил, что мощности этих предприятий не хватает, чтобы полностью обеспечить потребности региона. Поэтому яйца приходится привозить из других субъектов.

Тем временем, информацией о росте цен на куриные яйца заинтересовалась антимонопольная служба. Начались проверки крупнейших производителей этой продукции. Подробности в материале Псковского агентства информации

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