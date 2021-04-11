Досрочные выборы главы проходят в Порховском районе

Досрочные выборы главы муниципалитета проходят в Порховском районе 11 апреля. Как сообщает Избирательная комиссия Псковской области, в 8:00 открылись двери всех 24 избирательных участков на территории муниципалитета. Голосование проводится только в участковых избирательных комиссиях и на дому по заявлениям избирателей. В выборах могут принять участие 16 790 избирателей.

В облизбиркоме подчеркнули, что «в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки будет проводиться обязательная термометрия». Кроме того, все члены избирательных комиссий и сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Избирателям также будут выдаваться защитные маски.

Досрочные выборы связаны со смертью в конце 2020 года главы района Виктора Степанова. На пост руководителя муниципалитета претендуют 4 кандидата: Игорь Иванов («Справедливая Россия»), Игорь Романов («Партия роста»), Юрий Семенов («Единая Россия») и Александр Сергеев (КПРФ).