Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Досрочные выборы главы проходят в Порховском районе

11 апреля 2021 года, 10:06

Досрочные выборы главы муниципалитета проходят в Порховском районе 11 апреля. Как сообщает Избирательная комиссия Псковской области, в 8:00 открылись двери всех 24 избирательных участков на территории муниципалитета. Голосование проводится только в участковых избирательных комиссиях и на дому по заявлениям избирателей. В выборах могут принять участие 16 790 избирателей.

В облизбиркоме подчеркнули, что «в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки будет проводиться обязательная термометрия». Кроме того, все члены избирательных комиссий и сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Избирателям также будут выдаваться защитные маски.

Досрочные выборы связаны со смертью в конце 2020 года главы района Виктора Степанова. На пост руководителя муниципалитета претендуют 4 кандидата: Игорь Иванов («Справедливая Россия»), Игорь Романов («Партия роста»), Юрий Семенов («Единая Россия») и Александр Сергеев (КПРФ).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стали известны первые цифры явки на выборах в Порховском районе
Еще 5 жителей Псковской области скончались от коронавируса
Оперативно решить вопрос об ограждении территории железнодорожного вокзала в Пскове поручил губернатор
Мужчина утонул в реке Исса Опочецкого района
Ведущий олимпиады «Умницы и умники» рассказал о бабушке из Печор и Боге
Молодые люди на мотоцикле попали в ДТП в Невельском районе
Непростыми назвал псковичей Юрий Вяземский
Юрий Вяземский: Дети у нас хорошие, своеобразные, самобытные
ПсковГУ может стать площадкой для развития движения «Умницы и умники» в регионе

Комментарии

Авторизация
No comments
Всё течёт

Политика / Власть
25 марта 17:31

Всё течёт

Областные депутаты обсудили «Чистую воду» и внесли поправки в бюджетам
Все ходы записаны

Политика / Власть
5 марта 21:38

Все ходы записаны

Визит премьера в Псковскую область конвертирован в поручения федеральным министрам
Невысокое напряжение

Политика
28 января 17:31

Невысокое напряжение

Состоялась первая в 2021 году сессия регионального парламента