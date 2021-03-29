По факту гибели двух детей в ДТП в Островском районе заведено уголовное дело

По факту гибели двух детей в ДТП в Островском районе 28 марта заведено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках расследования будут проведены судебно-медицинская, авто-техническая и некоторые другие экспертизы. Также в настоящее время профилактические и проверочных мероприятий проводятся в школе, где учились погибшие дети. Полиция намерена оценить действия всех субъектов профилактики безопасности дорожного движения.

Авария произошла в деревне Крюки Островского района. 14-летний подросток и его 7-летняя сестра двигались на мопеде по обочине. При выезде на проезжую часть дети столкнулись с микроавтобусом. Школьники погибли на месте.