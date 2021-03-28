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Происшествия / ДТП

Двое детей на мопеде попали в аварию в Островском районе и погибли

28 марта 2021 года, 14:38

Двое детей на мопеде попали в аварию в деревне Крюки Островского района и погибли. ДТП произошло днём 28 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двое детей на мопеде попали в аварию в Островском районе и погибли

Фото Псковского агентства информации
Двое детей на мопеде попали в аварию в Островском районе и погибли

Фото Псковского агентства информации
Двое детей на мопеде попали в аварию в Островском районе и погибли

Фото Псковского агентства информации
Двое детей на мопеде попали в аварию в Островском районе и погибли

Фото Псковского агентства информации

Дети двигались по обочине, а когда выехали на проезжую часть, то попали под попутный микроавтобус «Фольксваген».

Погибшие — брат и сестра. Мальчику было 14 лет, девочке — 7.

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