Двое детей на мопеде попали в аварию в Островском районе и погибли

Двое детей на мопеде попали в аварию в деревне Крюки Островского района и погибли. ДТП произошло днём 28 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Двое детей на мопеде попали в аварию в деревне Крюки Островского района и погибли. ДТП произошло днём 28 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Дети двигались по обочине, а когда выехали на проезжую часть, то попали под попутный микроавтобус «Фольксваген».
Погибшие — брат и сестра. Мальчику было 14 лет, девочке — 7.