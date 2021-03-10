Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

На сегодняшний день от коронавируса прививают более чем в 30 пунктах. 6 марта площадка для проведения вакцинации открылась в ТЦ «Империал» в Пскове.

Записаться на прививку можно по номеру 122, на портале «Госуслуги» или по номеру территориальной медорганизации.