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Общество / Здоровье

Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

10 марта 2021 года, 09:28

Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Всем рекомендую последовать их примеру», - отметил глава региона. 

Почти 20 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

Фото из Instagram-аккаунта губернатора псковской области Михаила Ведерникова

На сегодняшний день от коронавируса прививают более чем в 30 пунктах. 6 марта  площадка для проведения вакцинации открылась в ТЦ «Империал» в Пскове.

Записаться на прививку можно по номеру 122, на портале «Госуслуги» или по номеру территориальной медорганизации. 

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