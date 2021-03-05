Жизни выпавшего из окна в Великих Луках мальчика ничего не угрожает

Жизни трёхлетнего мальчика, выпавшего из окна пятого этажа в Великих Луках, ничего не угрожает, сообщает «ГТРК-Псков».

Ребенок был доставлен в Великолукскую межрайонную больницу, где ему сразу оказали медпомощь. Как отметил заместитель главврача Вячеслав Чурсин, малыш поступил в учреждение с множественными ссадинами, но без переломов.

«К нам был доставлен ребёнок с множественными ссадинами тела всего, скальпированной раной правой подмышечной области. Наши хирурги в экстренном порядке выполнили первичную хирургическую обработку раны. И на данный момент ребёнку ничего не угрожает», — рассказал Вячеслав Чурсин.

В настоящее время пострадавший вместе с мамой лежат в больнице. Оба чувствуют себя хорошо.

3 марта 3-летний мальчик выпал из окна 5 этажа одного из домов на набережной Лейтенанта Шмидта. По предварительным данным, ребенок остался один в комнате на несколько минут. Малыш забрался на стоящий у окна диван, открыл створку окна и упал.

Жизнь ребенку спасли сирень, смягчивший падение, и великолучанка Любовь Алтынь, которая гуляла с собакой. Женщина поймала мальчика на лету. Однако, как она сама призналась, удара избежать не удалось.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области организовало проверку по этому факту.

«Нужно всегда держать руку на пульсе, глаз да глаз – как говорится нужен, контролировать, где находятся дети и если вы в комнате с открытом окном значит вы должны быть рядом и смотреть за малышом, если вы уходите в другую комнату оставив ребенка одного, должны понимать какие риски для него это несет», — сказала уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова и добавила, что в только в прошлом году было 7 подобных случаев. К счастью, все дети остались живы.