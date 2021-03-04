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Происшествия / ЧП

Выпавшего из окна ребёнка в Великих Луках спасла поймавшая его женщина

4 марта 2021 года, 14:46

В Великих Луках жизнь мальчику, который выпал из окна квартиры на пятом этаже, спасла женщина, которой удалось его поймать, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на своей странице в Instagram.

Выпавшего из окна ребёнка в Великих Луках спасла поймавшая его женщина

«3-летний мальчик выпал из окна 5 этажа. Остался жив, слава Богу, с минимальными синяками. Спасли кусты, которые затормозили падение, да добрая женщина, выгуливающая собаку и поймавшая малыша на лету», - отметила Наталия Соколова.

Она призвала родителей не оставлять детей без присмотра. «Родители, помните, у детей нет крыльев, а москитная сетка может помешать мошкаре попасть в квартиру, но не спасёт ребёнка от выпадения!» - подчеркнула она.

По факту падения ребёнка из окна проверку проводит Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области. По предварительным данным, мальчик остался на несколько минут в комнате один, забрался на стоящий у окна диван, открыл створку и выпал.

Подобная история спасения произошла в Пскове в августе 2016 года. 4-летняя девочка вылезла в окно квартиры на пятом этаже и повисла на форточке. Крики ребёнка услышали проходившие мимо псковский десантник Григорий Паникаровский, его отец и друг. Девочка сорвалась, мужчины успели подставить руки и поймать ребёнка. В том же году Григорий Паникаровский был удостоен Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Поступок». 

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