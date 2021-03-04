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Происшествия / ЧП

В Великих Луках из окна выпал ребёнок

4 марта 2021 года, 10:16

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области организовал проверку по факту падения трехлетнего мальчика из окна квартиры на пятом этаже в Великих Луках.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, трагедия произошла 3 марта. Мать на несколько минут оставила мальчика одного в комнате. Тогда ребенок забрался на диван, который стоял рядом с окном, открыл створку и выпал.

В настоящее время пострадавший госпитализирован и находится под наблюдением медработников.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, они разыскивают женщину, которая первой оказалась на месте происшествия и помогла малышу. Ее просят связаться с сотрудниками следственного отдела по Великим Лукам. Телефон для связи: 8(911) 384-03-33.

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