Валентина Понизовская продолжит руководить Советом муниципальных образований Псковской области

Председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» вновь избрана глава Красногородского района Валентина Понизовская. Она занимает этот пост с марта 2019 года. На новый срок её избрали на отчётном заседании Ассоциации 3 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Глава региона назвал работу Ассоциации на протяжении последних двух лет серьёзной, системной, взвешенной и плодотворной. Он подчеркнул, что организация укрепила свой статус партнёра органов государственной власти в сфере развития местного самоуправления. «Вместе нам удалось реализовать достаточно много значимых проектов», - заявил губернатор.

Александра Котова отметил, что Ассоциация является действенным инструментом, но её потенциал, считает он, пока не используется в полной мере. «Конечно, надо, прежде всего, ставить общие проблемы, которые характерны для всех городов и районов – их у нас достаточно, и предлагать при этом реальные пути решения, чтобы совместно с губернатором, органами исполнительной власти, депутатами областного Собрания добиваться необходимого результата», - заявил председатель парламента.

Он посоветовал главам районов вести планомерную работу с региональными органами власти в течение всего года, не дожидаясь его окончания, когда будет принят бюджет, поскольку вопросы межбюджетных отношений нередко решаются в последний момент. «Будем вместе искать возможности совершенствования межбюджетных отношений, вашего более значительного участия в региональных программах», - предложил Александр Котов.

Он заверил, что и губернатор, и региональный парламент готовы реагировать на обращения муниципалитетов. «Понятно, что не всегда удаётся найти возможности для достаточного финансирования, но вы всегда можете быть уверены, что точечная поддержка будет вам оказана», - сказал председатель Собрания.