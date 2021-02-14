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Культура / Кино

Ужинское озеро в Гдовском районе стало площадкой для съёмок фильма «Плакать нельзя!»

14 февраля 2021 года, 11:50

Съёмочной площадкой для фильма «Плакать нельзя!» стало Ужинское озеро в Гдовском районе. О том, как идёт работа над картиной рассказывается в новом видеорепортаже на сайте Псковского агентства информации.


Морозы, стоящие в Псковской области, позволяют создателям фильма передать природу зимней Скандинавии. Для большей выразительности на площадке используют дымогенераторы, которые позволяют показать в кадре настоящий скандинавский мороз.

Во время съёмок начался снегопад, который, по мнению постановщика, оказался слишком активным: «Кто отвечает за количество снега на плечах? Где у нас художники по костюмам? Пусть следят — снег падает, он разный».

По несколько часов на морозе проводит обладатель «Золотого глобуса» актёр Иван Янковский. Он уверяет, что шуба, которая выглядит довольно тонкой, неплохо держит тепло. Однако, актёр в каждой паузе просит горячего чая.

По сюжету картины, уроженка Пскова вместе с сыном иммигрирует в одну из скандинавских стран, где сталкивается с государственной машиной ювенальной юстиции, которая забирает у неё ребёнка.

Съёмки фильма уже проходили в Пскове, планируются они также в Москве и Калининграде. На экраны фильм выйдет в 2022 году.

Полнометражная картина «Плакать нельзя!» создаётся при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области.  

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