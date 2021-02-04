Съемки фильма «Плакать нельзя!» стартовали в Пскове

Журналисты «Комсомольской правды» отмечают, что центральным персонажем в этих кадрах выступил 11-летний телеведущий, лауреат ТЭФИ-Kids Владимир Левченко. Он же играет одну из главных ролей в фильме.

На съемочной площадке побывали и псковские актеры вторых планов и дубляжа. Своими впечатлениями о процессе поделился псковский актер дубляжа Алексей Ильвес. Он рассказал, что к отбору актеров съемочная группа относятся очень внимательно. «На съемочной площадке есть и другие строгие правила. К примеру, нельзя снимать съемочный процесс, чтобы не раскрыть каких-то секретов. Своими глазами я все видел, но тоже оставлю в секрете, а вот всем псковичам советую все увидеть уже в готовой картине, - отметил он. - Звезды, которые участвуют в этом фильме и вся команда, которая собралась, в том числе и актеры массовых сцен, крутые и, уверен, фильм будет очень интересным».