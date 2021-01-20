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Общество

Ледяные дожди ожидаются в Псковской области в ближайшие дни

20 января 2021 года, 09:25

Ледяные дожди ожидаются в Псковской области в ближайшие дни, сообщает Центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, над Атлантикой сформировался активный циклон, который назвали «Кристоф». Основное его ядро сейчас подходит к Британским островам, однако тёплый фронт уже достиг континента.

Ледяные дожди ожидаются в Псковской области в ближайшие дни

Так, сегодня днем под влиянием «Кристофа» окажется Калининград, а уже 21 января - западные и северо-западные районы страны. Основная масса теплого воздуха все еще будет за пределами России, поэтому везде прогнозируется снег.

На западе Ленинградской, в Брянской, Смоленской и Псковской областях есть опасность формирования ледяных дождей.

Ранее о волне тепла рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. По ее словам, с середины текущей недели температура воздуха будет от -4 до +1 градуса, ветер - южный. 

Тепло продержится в регионе несколько дней и с 25 января ожидается очередное похолодание. 

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