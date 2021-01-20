Ледяные дожди ожидаются в Псковской области в ближайшие дни

По данным синоптиков, над Атлантикой сформировался активный циклон, который назвали «Кристоф». Основное его ядро сейчас подходит к Британским островам, однако тёплый фронт уже достиг континента.

Так, сегодня днем под влиянием «Кристофа» окажется Калининград, а уже 21 января - западные и северо-западные районы страны. Основная масса теплого воздуха все еще будет за пределами России, поэтому везде прогнозируется снег.

На западе Ленинградской, в Брянской, Смоленской и Псковской областях есть опасность формирования ледяных дождей.

Ранее о волне тепла рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. По ее словам, с середины текущей недели температура воздуха будет от -4 до +1 градуса, ветер - южный.

Тепло продержится в регионе несколько дней и с 25 января ожидается очередное похолодание.