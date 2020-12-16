Сессия Псковского областного Собрания пройдет 24 декабря в режиме ВКС

53-я сессия Псковского областного Собрания назначена на 24 декабря и пройдет в режиме ВКС. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, такое решение принял Совет Собрания.

Депутаты рассмотрят проект областного бюджета на 2021 год и плановый период сразу в трёх чтениях. К повторному утверждению основных параметров законотворцы обращаются в связи с тем, что при рассмотрении федерального бюджета во втором чтении для Псковской области была предусмотрена дотация в размере 6 млрд 261 млн рублей. Эти средства найдут отражение в новой версии законопроекта.

26 ноября депутаты приняли финансовый документ в первом чтении. Доходы бюджета области определены в размере 36 млрд 470,8 млн рублей, расходы - в сумме 39 млрд 79,3 млн рублей. Прогнозные доходы консолидированного бюджета при этом составили 41 млрд 483,8 млн рублей, расходы – 44 млрд 92,3 млн рублей.

По словам вице-губернатора Псковской области Татьяны Бариновой, работа над корректировкой бюджета продолжается. Часть поправок продиктована решениями согласительной комиссии, заключительное заседание которой ещё будет.

Результаты совместной работы представителей исполнительной и законодательной власти будут представлены в виде таблицы поправок к 18 декабря. Затем согласованные изменения финансисты отразят в проекте бюджета. По словам Татьяны Бариновой, это будет очень объёмная работа.

В повестке очередной сессии 18 вопросов. Парламентарии рассмотрят бюджет фонда обязательного медицинского страхования, ряд законопроектов экономического пакета, принятых на ноябрьской сессии в первом чтении, и другие инициативы. Традиционно, накануне сессии, 23 декабря, профильные вопросы будут рассмотрены на заседаниях комитетов областного Собрания.