После шоу Юрия Дудя у порховского силача Дениса Ефимова в разы выросло число подписчиков

После выхода в эфир выпуска Юрия Дудя с псковским фотографом Дмитрием Марковым у ставшего одним из героев программы порховского силача Дениса Ефимова в разы выросло число подписчиков в Instagram. Также молодому человеку стали поступать предложения о сотрудничестве. Об этом Денис Ефимов рассказал «Псковской правде».

По словам Дениса, количество подписчиков его страницы в Instagram увеличилось раз в 10 и продолжает расти. «Добавляются, пишут комментарии. Я не могу всем ответить — не от того, что я зазнаюсь, а от того, что просто не успеваю», - отметил он.

Денис сообщил, что сразу после выхода выпуска стали поступать разные предложения: «В основном, коммерческие вещи. Не грандиозные, но приятные».

Кроме того, герой выпуска «вДудь» признался, что ему уже поступило предложение от Первого канала об участии в одной из программ. «Это серьезный уровень. Нужна специальная подготовка, надо номера готовить. Пока ничего конкретного не могу сказать», - отметил силач.

Что касается предложений работы, то, как заметил Денис, он не против выступлений в цирке, но сольный проект «На пределе» предпочтительнее - «ты танцуешь на своей территории».

Подробностями о предложениях, поступающих ему после выпуска программы Денис обещал поделиться позднее: «Как говорится, не вечер, есть предложения, есть идеи. Много чего уже происходит, я с ума схожу, если честно. В любом случае что-то будет - это точно!» - сказал молодой человек.

Видеоблогер Юрий Дудь опубликовал выпуск о псковском фотографе Дмитрии Маркове 18 ноября. Съёмки проходили также в мастерских организации «Росток», которой друзья блогера оказали финансовую помощь.