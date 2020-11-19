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Общество

На что потратит порховский «Росток» 300 тысяч от друзей Дудя, рассказал руководитель организации

19 ноября 2020 года, 14:51

Деньги, перечисленные друзьями Юрия Дудя, ПРОБО «Росток» потратит на зарплаты сотрудникам, рассказал «АиФ-Псков» председатель правления организации Алексей Михайлюк.

На что потратит порховский «Росток» 300 тысяч от друзей Дудя, рассказал руководитель организации

Скриншот из интервью Юрия Дудя с фотографом Дмитрием Марковым

Сюжет о воспитанниках и сотрудниках мастерских «Ростка» в деревне Турово Порховского района вошел в интервью Юрия Дудя с известным псковским фотографом Дмитрием Марковым, которое вышло 18 ноября. «Наши друзья перевели на счёт организации «Росток» 300 тысяч рублей», - написал видеоблогер в финале выпуска.

В мастерских «Ростка» работает порядка 30 сотрудников и 20 воспитанников. По словам Алексея Михайлюка, организация давно испытывает финансовые трудности. «К счастью, администрация Псковской области уже третий год субсидирует половину расходов на зарплаты, за что мы очень благодарны. Надеюсь, что эта помощь будет продолжена», - отметил он и добавил, что сразу после выхода интервью на счёт организации стали поступать пожертвования —в среднем от 10 рублей до 1000. Эти средства и те, что перевели друзья Дудя, скорее всего, пойдут на зарплаты.

На что потратит порховский «Росток» 300 тысяч от друзей Дудя, рассказал руководитель организации

Скриншот из интервью Юрия Дудя с фотографом Дмитрием Марковым
На что потратит порховский «Росток» 300 тысяч от друзей Дудя, рассказал руководитель организации

Скриншот из интервью Юрия Дудя с фотографом Дмитрием Марковым
На что потратит порховский «Росток» 300 тысяч от друзей Дудя, рассказал руководитель организации

Скриншот из интервью Юрия Дудя с фотографом Дмитрием Марковым

Кроме того, после выхода интервью появились заинтересованные продукцией мастерских люди. Организация занимается выпуском разделочных досок и других кухонных приспособлений. В частности, мастера делают кулинарные лопатки. Кроме того, там изготавливают свечи, дизайнерскую бумагу, работают швейный и гончарный цеха.

Иногда «Росток» принимает заказы. Например, недавно мастерские выполняли заказ для Порховского интерната. Они изготовили деревянные лавки для раздевалки, вешалки и рамы для зеркал.

Алексей Михайлюк подчеркнул, что производительность у мастерских низкая, проект носит больше социальную направленность, нежели является бизнесом. Тем не менее, уже появились люди, готовые помочь в организации сбыта продукции. Есть и те, кто заинтересовался готовыми изделиями. Уже появились желающие приобрести модели оружия, которые делает практически слепой сотрудник мастерских Алексей.

«Я уже благодарил Диму Маркова и вчера, и сегодня. Очень хороший материал получился», - поделился председатель правления организации. Также он рассказал корреспонденту «АиФ-Псков», что 3 декабря организации исполнится 20 лет.

Пожертвовать благотворительной организации «Росток» можно здесь.

Ещё один герой программы — порхович Денис Ефимов, также рассказал о том, как изменилась его жизнь. У молодого человека резко увеличилось количество подписчиков в социальных сетях и появились предложения об участии с различных проектах.  

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