На что потратит порховский «Росток» 300 тысяч от друзей Дудя, рассказал руководитель организации

Кроме того, после выхода интервью появились заинтересованные продукцией мастерских люди. Организация занимается выпуском разделочных досок и других кухонных приспособлений. В частности, мастера делают кулинарные лопатки. Кроме того, там изготавливают свечи, дизайнерскую бумагу, работают швейный и гончарный цеха.

Иногда «Росток» принимает заказы. Например, недавно мастерские выполняли заказ для Порховского интерната. Они изготовили деревянные лавки для раздевалки, вешалки и рамы для зеркал.

Алексей Михайлюк подчеркнул, что производительность у мастерских низкая, проект носит больше социальную направленность, нежели является бизнесом. Тем не менее, уже появились люди, готовые помочь в организации сбыта продукции. Есть и те, кто заинтересовался готовыми изделиями. Уже появились желающие приобрести модели оружия, которые делает практически слепой сотрудник мастерских Алексей.

«Я уже благодарил Диму Маркова и вчера, и сегодня. Очень хороший материал получился», - поделился председатель правления организации. Также он рассказал корреспонденту «АиФ-Псков», что 3 декабря организации исполнится 20 лет.

Пожертвовать благотворительной организации «Росток» можно здесь.

Ещё один герой программы — порхович Денис Ефимов, также рассказал о том, как изменилась его жизнь. У молодого человека резко увеличилось количество подписчиков в социальных сетях и появились предложения об участии с различных проектах.