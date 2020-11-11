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Экономика

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Пскове в ночь с 10 на 11 ноября

11 ноября 2020 года, 22:46

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Пскове в ночь с 10 на 11 ноября из-за тумана. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на специалиста по связям с общественностью комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Анну Боброву.

Борт вылетел из столицы вечером 10 ноября. В Псков летели 92 пассажира. Но из-за неблагоприятных метеоусловий командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета. С утра из Москвы в Псков прибыло 68 человек. Были ли среди них пассажиры, которые сели в самолет вечером, не уточняется.

«Сегодня в 10:40 этот борт вылетел из Москвы, в 11:50 прилетел в Псков. Доставил 68 пассажиров. Это штатная ситуация. Метеоусловия типичны для ноября», – рассказала  Анна Боброва.

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