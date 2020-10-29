110 человек заболели коронавирусом 28 октября в Псковской области

110 человек заболели коронавирусом за сутки 28 октября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 7 тыс. 682 человек.

Больше всего новых заболевших диагностировали в Пскове - 61 случай (всего 2 тыс. 696) и в Великих Луках — 15 (всего 1 тыс. 520).