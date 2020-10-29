110 человек заболели коронавирусом 28 октября в Псковской области

110 человек заболели коронавирусом за сутки 28 октября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 7 тыс. 682 человек.
Больше всего новых заболевших диагностировали в Пскове - 61 случай (всего 2 тыс. 696) и в Великих Луках — 15 (всего 1 тыс. 520).
Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
8 человек заболели коронавирусом в Псковском районе (всего 624) и 7 - в Островском (всего 517). У 5 человек диагноз подтвердился в Великолукском районе (всего 267), у 3 — в Опочецком (всего 180). По 2 заболевших выявили в Невельском (всего 223), Печорском (всего 137) и Пушкиногорском (всего 34) районах. По 1 случаю заболевания коронавирусом подтвердились в Новосокольническом (всего 170), Гдовском (всего 107), Бежаницком (всего 107), Красногородском (всего 63) и Пыталовском (всего 43) районах.
За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 40 пациентов. С начала пандемии поправились 4 тыс. 547 человек. Количество умерших — 69 человек.
«Соблюдайте требования Роспотребнадзора!!!» - написал Михаил Ведерников.