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Общество / Здоровье

Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области

28 октября 2020 года, 11:54

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Таким образом, по состоянию на 27 октября общее количество умерших от этого заболевания составило 69 человек.

За минувшие сутки в Псковской области COVID-19 заболели 115 человек. В частности, 58 заражённых выявили в Пскове. Общее количество инфицированных перевалило за 7,5 тысяч человек.

Накануне умерла заведующая инфекционным отделением и врач-инфекционист Валентина Станак, которая была заражена коронавирусом. Болезнь у нее диагностировали 12 октября, однако госпитализировали её после ухудшения состояния. 24 октября медика положили в реанимацию. Несмотря на все меры интенсивной терапии, спасти врача не удалось. 

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