115 человек заболели коронавирусом 27 октября в Псковской области

Больше всего заболевших диагностировали в Пскове - 58 случаев (всего 2 тыс. 635) и в Великих Луках — 14 (всего 1 тыс. 505).

115 человек заболели коронавирусом за сутки 27 октября в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 7 тыс. 572 человек.

13 человек заболели коронавирусом в Псковском (всего 616), 9 — в Бежаницком (всего 106) и 8 - в Островском (всего 508) районах. 4 случая заболевания коронавирусом выявили в Печорском районе (всего 135). 2 заболевших обнаружили в Гдовском районе (всего 106). По одному случаю заболевания коронавирусом подтвердились в Великолукском (всего 262), Новосокольническом (всего 169), Плюсском (всего 165), Дедовичском (всего 90), Стругокрасненском (всего 59), Пыталовском (всего 42) и Локнянском (всего 27) районах.

За сутки от коронавируса выздоровели 34 человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 поправились 4 тыс. 507 человек. Количество умерших не изменилось — 68 человек.

«Количество заболевших за сутки в России остается высоким. Псковская область — не исключение. Ношение масок стало обязательным на всей территории РФ», - написал Михаил Ведерников.