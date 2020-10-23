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Общество / Здоровье

Комитет по здравоохранению Псковской области переведен на «дистанционку» из-за коронавируса

23 октября 2020 года, 10:40

Сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области перевели на дистанционную работу, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Комитете по здравоохранению Covid-19 заболели два человека. Диагноз подтвердился у заместителя председателя и одного из сотрудников. В настоящее время выясняется круг контактных лиц. Ближайшие 3-4 дня они будут работать дистанционно.  

Это не первый случай заболевания коронавирусом в Комитете по здравоохранению. В начале октября диагноз также был поставлен двум сотрудникам. 

Коронавирус за сутки 22 октября выявили у 109 человек в Псковской области, общее число заболевших превысило 7 тысяч. 

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