Комитет по здравоохранению Псковской области переведен на «дистанционку» из-за коронавируса

Сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области перевели на дистанционную работу, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Комитете по здравоохранению Covid-19 заболели два человека. Диагноз подтвердился у заместителя председателя и одного из сотрудников. В настоящее время выясняется круг контактных лиц. Ближайшие 3-4 дня они будут работать дистанционно.

Это не первый случай заболевания коронавирусом в Комитете по здравоохранению. В начале октября диагноз также был поставлен двум сотрудникам.

Коронавирус за сутки 22 октября выявили у 109 человек в Псковской области, общее число заболевших превысило 7 тысяч.