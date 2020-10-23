22 октября COVID-19 выявили у 109 жителей Псковской области

Всего с начала пандемии заболели 7 тыс. 11 человек. В Пскове подтвердился 51 случай заболевания коронавирусом (всего 2 тыс. 234), а в Великих Луках — 33 (всего 1 тыс. 407).

За сутки 22 октября COVID-19 в Псковской области выявили у 109 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Суточный рост заболевших превысил сотню. Динамика прогнозируемая, но ситуация значительно увеличивает нагрузку на здравоохранение», - отметил он.

9 человек заболели в Псковском районе (всего 563). По 3 заражённых выявили в Островском (всего 474), Невельском (всего 217) и Порховском (всего 211) районах. По 1 случаю заражения коронавирусом подтвердили в Опочецком (всего 172), Новосокольническом (всего 165), Печорском (всего 129), Бежаницком (всего 94), Дедовичском (всего 88), Пыталовском (всего 38) и Локнянском (всего 26) районах.

За последние сутки полностью поправились 17 человек. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 4 тыс. 428 человек. Число умерших не изменилось — 68 человек.

«Не забывайте, что используя маску, вы заботитесь и о других!» - добавил Михаил Ведерников.