У двух сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области выявили коронавирус

У двух сотрудников областного комитета по здравоохранению выявили коронавирус, сообщает в официальный Telegram-канал региона.

Один заболевший работал в отделе кадров, а второй — в экономическом. Еще два сотрудника остаются под подозрением — их анализы на COVID-19 перепроверяют. Все четверо находятся на самоизоляции.

Необходимые мероприятия по профилактике распространения коронавируса в комитете проведены.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении рассказал, что коронавирусом переболел один из вице-губернаторов, еще один заместитель глава региона и два руководителя комитетов находятся на больничном с положительным тестом на COVID-19.