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Общество / Здоровье

У двух сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области выявили коронавирус

5 октября 2020 года, 16:49

У двух сотрудников областного комитета по здравоохранению выявили коронавирус, сообщает в официальный Telegram-канал региона.

У двух сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области выявили коронавирус

Один заболевший работал в отделе кадров, а второй — в экономическом. Еще два сотрудника остаются под подозрением — их анализы на COVID-19 перепроверяют. Все четверо находятся на самоизоляции. 

Необходимые мероприятия по профилактике распространения коронавируса в комитете проведены.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении рассказал, что коронавирусом переболел один из вице-губернаторов, еще один заместитель глава региона и два руководителя комитетов находятся на больничном с положительным тестом на COVID-19.

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