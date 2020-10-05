Прокуратура области организовала проверку по факту госпитализации школьников в Великих Луках

Прокуратура Псковской области организовала проверку по факту госпитализации 13 учеников школы №7 в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе надзорного ведомства региона. Данное указание дал прокурор области Иван Грибов.

В ходе проверки специалисты выяснят обстоятельства и причины случившегося, а также оценят действия учебного заведения, которое, согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», отвечает за безопасность во время обучения и воспитания детей.

Ранее ситуацию с заболевшими учащимися взял на личный контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также он обратился к жителям за помощью в получении информации о произошедшем.