Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Прокуратура области организовала проверку по факту госпитализации школьников в Великих Луках

5 октября 2020 года, 15:54

Прокуратура Псковской области организовала проверку по факту госпитализации 13 учеников школы №7 в Великих Лукахсообщили «Псковской правде» в пресс-службе надзорного ведомства региона. Данное указание дал прокурор области Иван Грибов.

В ходе проверки специалисты выяснят обстоятельства и причины случившегося, а также оценят действия учебного заведения, которое, согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», отвечает за безопасность во время обучения и воспитания детей.

Ранее ситуацию с заболевшими учащимися взял на личный контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также он обратился к жителям за помощью в получении информации о произошедшем.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Криминалисты центрального аппарата СК РФ расследуют происшествие с детьми в Великих Луках
Николай Козловский о ситуации с великолукскими школьниками: Будет сделано все, чтобы дети были здоровы
Звезда «7 Неба» рассказала, как ее попросили помолчать в тюрьме
Пскович стал «общественником года» на фестивале уличной культуры
Ведущая «7 Неба» рассказала, как попала на радио
Пскович взял в кредит почти миллион рублей и перевёл деньги мошенникам
Доследственную проверку по факту госпитализации великолукских школьников проводит СУ СК
У двух сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области выявили коронавирус
О состоянии великолукских школьников рассказала вице-губернатор

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района