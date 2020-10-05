На личный контроль взял губернатор ситуацию с заболевшими школьниками в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с заболевшими учащимися в школе №7 города Великие Луки. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

5 октября во время школьной линейки плохо себя почувствовали сразу 13 детей, некоторые из них потеряли сознание. Сейчас все дети госпитализированы, трое — в тяжёлом состоянии.

«Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего», - отметил губернатор.

Он пожелал детям скорейшего выздоровления, а родителям – терпения и сил в этой непростой ситуации.

«Если есть информация по данному вопросу, пишите в директ. Конфиденциальность гарантирую», - обратился Михаил Ведерников к жителям региона.