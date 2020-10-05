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Общество / Здоровье

13 ученикам великолукской школы стало плохо на линейке

5 октября 2020 года, 14:06

В Великих Луках 13 ученикам школы №7 стало плохо во время торжественной линейки, сообщает официальной Telegram-канал Псковской области. Всех школьников госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу.

13 ученикам великолукской школы стало плохо на линейке

Фото Дарьи Хватковой

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка», – рассказал руководитель комитета образования Александр Седунов.

По имеющимся данным, состояние троих детей классифицируется как тяжелое, другие находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте уже работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

5 октября в школе №7 Великих Лук проходили торжества по случаю присвоения образовательному учреждению имени геройски погибшего при исполнении служебного долга Антона Злобина.  

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