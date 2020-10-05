13 ученикам великолукской школы стало плохо на линейке

В Великих Луках 13 ученикам школы №7 стало плохо во время торжественной линейки, сообщает официальной Telegram-канал Псковской области. Всех школьников госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка», – рассказал руководитель комитета образования Александр Седунов.

По имеющимся данным, состояние троих детей классифицируется как тяжелое, другие находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте уже работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

5 октября в школе №7 Великих Лук проходили торжества по случаю присвоения образовательному учреждению имени геройски погибшего при исполнении служебного долга Антона Злобина.