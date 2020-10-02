Псковский бизнес-омбудсмен о ситуации с рынком на Четырех углах: Нарушения прав предпринимателей я не вижу

«Пока нарушения прав предпринимателей со стороны властей я не вижу», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, комментируя «Псковской правде» ситуацию со сносом рынка на «Четырех углах».

«Мы им разъяснили ситуацию. Так как участок, на котором размещались объекты торговли, находился в собственности или в аренде у другого лица, и это лицо сдавало им торговые места в аренду, по сути это были взаимоотношения между арендатором и арендодателем без участия города. Сейчас этот земельный участок через решение суда перешел в муниципальную собственность. И, соответственно, у города есть свои планы по развитию данной территории», - сообщил он.

Также Аркадий Мурылев пояснил, что компенсационные места предоставляются только тогда, когда объект находится в схеме размещения ОНТ и это место из схемы исключается в связи с какими-то работами. «В этом случае торговых точек не было в схеме, и, значит, вопрос о предоставлении компенсационных мест будет решаться на каком-то другом уровне», - сказал он.

По словам бизнес-омбудсмена, вопрос о будущем рынка на Четырех углах важный, поскольку «участок большой, место нахоженное, и могут пострадать не только предприниматели, но и потребители».

Напомним, ларьки и павильоны, расположенные на территории рынка, известного псковичам как «Четыре угла», до 1 ноября 2020 года должны быть снесены, как незаконно установленные. Соответствующие уведомления получили работающие там предприниматели от контрольного управления администрации Пскова.

При этом городские власти ссылаются на статью 10 федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которой размещение нестационарных торговых объектов на муниципальной земле происходит в соответствии со специальной схемой, которая в Пскове утверждена постановлением администрации города № 1655 от 21 июня 2012 года.