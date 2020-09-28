«Таблетка» передана в госсобственность Псковской области

Здание танцевальной площадки в Пскове, более известное как «Таблетка», передано в государственную собственность Псковской области, сообщает Псковское агентство информации. Передачу объекта согласовали депутаты Псковской городской Думы в ходе внеочередной 42-й сессии 28 сентября. За были 14 парламентариев, трое оказались против.

Здание на Октябрьском проспекте, 34 будет переоборудовано под театр кукол. На эти цели выделяются средства из государственной казны. Город не может выступать заказчиком работ на федеральные деньги, поэтому было принято решение передать объект в государственную собственность Псковской области.

Против передачи выступил депутат от КПРФ Олег Луценко. «Своим решением мы ставим под сомнение дальнейшее существования парка культуры и отдыха, потому что подразумевается снос аттракционов. Какие бы они не были сейчас, но они рабочие. Да, в настоящий момент в период пандемии мы не можем им разрешить работать, но когда-нибудь она закончится. Парк культуры и отдыха имеет штатных работников, если мы примет то, что предлагается, то люди останутся без работы. Исходя из этого я заявляю свою позицию, что буду голосовать против. Я не против, чтобы привлекались средства и строился театр кукол, но уничтожать то, что там сейчас есть, я считаю, что это нецелесообразно», – заметил Олег Луценко.

Депутат от «Справедливой России» Олег Брячак поддержал передачу объекта в госсобственность Псковской области. «Мы видим сегодня объект, которому много десятков лет, и то, что сейчас рассказал Олег Луценко, что там есть аттракционы – это уже не аттракционы. Губернатор Михаил Ведерников огромными усилиями в это кризисное время притягивает в область деньги, и что о нас подумают, если мы тут, городские депутаты, отказываемся от денег для реконструкции? Мы наоборот должны максимально быстро такие решения принимать, чтобы потом, как можно быстрее заниматься реконструкцией объекта», – высказался Олег Брячак.

«Если есть возможность привлечь средства, то их нужно привлекать», - отметил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Также он подчеркнул, что здание находится в аварийном состоянии и нужно как можно быстрее составить и подать заявку. «Финансирование можно получить на 2020-2021 год, и по итогам 2020-2021 театр кукол должен быть веден в эксплуатацию, других сроков быть не может», – заключил Братчиков.

Ранее вопрос о передаче в государственную собственность Псковской области здания танцевальной площадки с земельным участком на Октябрьском проспекте, 34 был снят с основной повестки сессии Псковской городумы, которая проходила 22 сентября. Профильный комитет гордумы рекомендовал рассмотреть его на внеочередной сессии из-за недостаточной проработанности.