В региональном парламенте обсуждают идею сокращения числа депутатов. Об этом рассказал в эфире ПАИ-live 19 августа председатель псковского областного Собрания Александр Котов.

- Идея по сокращению числа областных депутатов обсуждается достаточно давно. На мой взгляд решение этого вопроса назрело. Мы изучили опыт других регионов, и прослеживается тенденция численность депутатов законодательных органов уменьшать. Мы разные варианты рассматривали. Главный вопрос — нарезать округа так, чтобы районы в них входили целиком. Сейчас в некоторых районах 3-4 депутата, и люди не знают, к кому обратиться. Если отталкиваться от этого, то нужны 26 депутатов. 13 из которых избираются по одномандатным округам, в которые районы войдут целиком, а 13 — по партийным спискам. Этот вопрос не решен окончательно, это то, что мы сейчас обсуждаем. Но мы уже нашли поддержку со стороны практически всех политических партий, представленных в Собрании, - сказал Александр Котов.

По словам политика, в следующем году выборы в областное Собрание, и правила игры надо определять заранее.

Преимущество при этом получают другие политические партии, а не «Единая Россия». Но депутаты действуют из соображений политической целесообразности.