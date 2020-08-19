Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

В региональном парламенте обсуждают идею сокращения числа депутатов

19 августа 2020 года, 15:22

В региональном парламенте обсуждают идею сокращения числа депутатов. Об этом рассказал в эфире ПАИ-live 19 августа председатель псковского областного Собрания Александр Котов.

В региональном парламенте обсуждают идею сокращения числа депутатов

Фото Андрея Степанова
- Идея по сокращению числа областных депутатов обсуждается достаточно давно. На мой взгляд решение этого вопроса назрело. Мы изучили опыт других регионов, и прослеживается тенденция численность депутатов законодательных органов уменьшать. Мы разные варианты рассматривали. Главный вопрос — нарезать округа так, чтобы районы в них входили целиком. Сейчас в некоторых районах 3-4 депутата, и люди не знают, к кому обратиться. Если отталкиваться от этого, то нужны 26 депутатов. 13 из которых избираются по одномандатным округам, в которые районы войдут целиком, а 13 — по партийным спискам. Этот вопрос не решен окончательно, это то, что мы сейчас обсуждаем. Но мы уже нашли поддержку со стороны практически всех политических партий, представленных в Собрании, - сказал Александр Котов. 

По словам политика, в следующем году выборы в областное Собрание, и правила игры надо определять заранее.

Преимущество при этом получают другие политические партии, а не «Единая Россия». Но депутаты действуют из соображений политической целесообразности.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С подрядчиком, который не выполнил обязательства по поставке площадок ГТО, расторгли контракт
На 150 тысяч оштрафовали главврача псковской психбольницы из-за вспышки коронавируса
Молодой человек несколько раз ударил ножом сожителя матери
Валерий Гергиев выступит в Пскове для медиков и учителей
Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
Председатель Собрания готов работать с руководителями любых политических взглядов
Александр Котов ожидает всплеска активности со стороны политиков и партий
Александр Котов: Из-за коронавируса бюджет региона недополучит значительную часть доходов
Дни экологического просвещения проходят в детских оздоровительных лагерях

Комментарии

Авторизация
No comments
Разрушители легенд

Политика / Власть
18 августа 18:19

Разрушители легенд

Михаил Ведерников рассказал, как власти Псковской области не оставили места в инфополе региона для слухов и фейков о коронавирусе
Гонка за лидером

Политика / Выборы
14 августа 09:14

Гонка за лидером

Псковские парламентские партии готовятся к муниципальным выборам
Партийность в малых дозах

Политика / Выборы
27 июля 11:14

Партийность в малых дозах

Как готовятся к участию в большой муниципальной кампании 2020 года непарламентские партии Псковской области