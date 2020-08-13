Инфляция в Псковской области в июне была ниже, чем в мае

Инфляция в Псковской области по итогам июня составила 2,6% и оказалась на 0,2% меньше, чем в мае. Такие снижение эксперты связывают с расширением предложения на некоторых продовольственных товаров и слабым потребительским спросом на отдельные товары и услуги из-за действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

При этом инфляция в июне в Псковской области была ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу, где она составила 3,1%, и по России - 3,2%.

Продовольственная инфляция в регионе была 2,2%. «Рост производства скота, птицы и надоев молока в регионе, а также расширение предложения яиц, обусловленное увеличением отгрузки птицефабриками Ленинградской области, способствовали снижению в годовом выражении цен на мясопродукты и замедлению роста цен на молочную продукцию, сыр и яйца. В июне продолжилось замедление снижения цен на свежие огурцы, помидоры и белокочанную капусту. Вызвано это более поздним урожаем в этом году по сравнению с прошлым», - отметили эксперты.

Что подорожания непродовольственных товаров, то оно составило 2,8%. В июне произошло замедление роста цен в связи со снижением спроса на топливо, мебель и строительные материалы, что привело к замедлению роста цен на эти товары. В тоже время ускорился рост цен на автомобиле, причиной этого стало снижение курса рубля в первом квартале.

В сфере услуг инфляция в июне составила 3,2%, тогда как в мае она была 3,9%. «Стали дешевле услуги организаций, наиболее пострадавших от карантинных ограничений, например санаториев, гостиниц. Замедлился рост цен на услуги связи, что обусловлено эффектом высокой базы прошлого года, когда из-за роста расходов мобильных операторов в связи с отменой федерального роуминга отмечалось ускорение роста цен на их услуги», - пояснили эксперты.