Ливни и грозы снова ожидаются в Псковской области

В Псковской области 28 июля снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении: на регион надвигаются ливни и грозы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В Псковской области 28 июля снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении: на регион надвигаются ливни и грозы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Начнётся непогода в период с 12:00 до 15:00. Грозы будут сопровождаться кратковременным усилением ветра.
В целом сегодня прогнозируется переменная облачность, южный ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём ожидается от 23 до 28 градусов.