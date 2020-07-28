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Общество / Экология

Ливни и грозы снова ожидаются в Псковской области

28 июля 2020 года, 09:15

В Псковской области 28 июля снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении: на регион надвигаются ливни и грозы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ливни и грозы снова ожидаются в Псковской области

Фото Елены Лешкиной

Начнётся непогода в период с 12:00 до 15:00. Грозы будут сопровождаться кратковременным усилением ветра.

В целом сегодня прогнозируется переменная облачность, южный ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём ожидается от 23 до 28 градусов. 

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