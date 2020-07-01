До 2025 года в Псковской области планируется расселить 202 аварийных дома, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам рабочего совещания с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и председателем правления Фонда Константином Цициным.

При этом, как отметил губернатор, область готова «нарастить динамику и реализовать этот план до 2023 года, если финансирование будет предоставлено раньше».

Глава региона отметил, что благодаря сотрудничеству с Фондом ЖКХ впервые за последние 10 лет появился новый многоквартирный дом в посёлке Дубрава Великолукского района, строится в Дно, и скоро начнется строительство в Новоржеве.