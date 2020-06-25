В Псковской области 57 проектов ТОСов получат 10 млн рублей. Об этом в ходе совещания с главами городских и сельских поселений, председателями органов территориального общественного самоуправления сказал глава региона Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Это в три раза больше, чем год назад.

«К настоящему времени и на федеральном, и на региональном уровнях выстроилась политика, по которой поддержку прежде остальных получают те, кто доказал свою, активность и желание работать», — подчеркнул губернатор.

Он объявил об организации второго этапа конкурса ТОС, на который будет направлено 2 млн рублей. Прием заявок начнется 15 июля.

Среди дополнительных критерий, которые помогут получить дополнительные баллы на федеральном этапе конкурса, — активность ТОС, участие жителей в формировании бюджета, работе Собраний депутатов поселений, регулярные встречи Глав с населением, открытость и доступность органов местного самоуправления.

Еще одним действенным инструментом, по словам Главы региона, является конкурс «Лучшая муниципальная практика», благодаря которому можно привлечь от 25 до 75 млн рублей из федерального бюджета. Необходимую консультативную помощь готовы оказать специалисты профильного Управления. Губернатор акцентировал внимание

Глава региона обратил внимание, что одним из основных приоритетов внутренней политики Псковской области является глубокая перезагрузка взаимодействия с местными органами власти.

«Мы имеем значительный нереализованный потенциал, но его можно и нужно раскрыть, используя несколько действенных инструментов», — заметил Губернатор и напомнил о разработке Государственной программы области по поддержке местного самоуправления.

Затем Михаил Ведерников детально остановился на отдельных эффективных механизмах, которые могут быть использованы для развития территорий. В частности, особое внимание он уделил поддержке инициатив ТОС. В этом году на гранты предусмотрено 10 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. По итогам конкурса 57 проектов получат финансирование на реализацию. Глава региона поздравил победителей и призвал глав поселений оказывать максимальное содействие в реализации инициатив ТОС, а также, исходя из их тематики, выстраивать общую стратегию развития территории.

«К настоящему времени и на федеральном, и на региональном уровнях выстроилась политика, по которой поддержку прежде остальных получают те, кто доказал свою, активность и желание работать. Кто хочет работать, кто ежедневно это доказывает словом и делом, того нужно поддерживать всеми доступными ресурсами», — подчеркнул Губернатор. В этой связи он объявил об организации второго этапа конкурса ТОС, на который будет направлено 2 млн рублей. Прием заявок начнется 15 июля.

Еще одним действенным инструментом, по словам Главы региона, является конкурс «Лучшая муниципальная практика», благодаря которому можно привлечь от 25 до 75 млн рублей из федерального бюджета. Необходимую консультативную помощь готовы оказать специалисты профильного Управления. Губернатор акцентировал внимание участников совещания и на критериях, которые помогут получить дополнительные баллы на федеральном этапе конкурса, — это активность ТОС, участие жителей в формировании бюджета, работе Собраний депутатов поселений, регулярные встречи Глав с населением, открытость и доступность органов местного самоуправления.