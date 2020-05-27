Федерация независимых профсоюзов поддержала кандидатуру Иванова на пост главы псковского облсовпрофа

Исполком Федерации независимых профсоюзов России поддержала кандидатуру Игоря Иванова на пост главы Псковского областного совета профсоюзов. За него были отданы 26 голосов, один человек воздержался, рассказал Игорь Иванов Псковскому агентству информации . При этом он отметил, что голосование было открытым.

По словам Игоря Иванова, кроме его кандидатуры рассматривались ещё две. Это действующий председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова и её заместитель Андрей Хришкевич. «По Ульяне Михайловой было однозначное мнение – не согласовывать ввиду того, что она допустила целый ряд нарушений. Было нарушено то самое единство, за которое мы всегда ратуем и боремся в профсоюзной среде. И не был выполнен ряд решений съездов ФНПР, которые носят обязательный порядок, - пояснил Игорь Иванов. - Коллеги из общероссийских профсоюзов посчитали, что Андрей Хришкевич – человек из команды Ульяны Михайловой, поддерживающий её линию, которая идёт вразрез с генеральной линией Федерации независимых профсоюзов России».

Игорь Иванов заметил, что по Уставу, избираться на пост председателя облсовпрофа может только кандидат, согласованный с исполкомом ФНПР.

Отчётно-выборная конференция облсовпрофа назначена на 8 июня.