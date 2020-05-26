Юлия Иванова: Если бы Ульяна Михайлова опиралась на актив, было бы проще всем

Если бы Ульяна Михайлова опиралась на актив, совет и президиум в решении вопросов, было бы проще и легче всем. Такое мнение в эфире ПАИ-livе высказала председатель псковского отраслевого профсоюза инновационных и малых предприятий Юлия Иванова.

По ее словам, на предстоящей профсоюзной конференции состоятся выборы нового председателя совета. Имя кандидата уже известно — это председатель профсоюза жизнеобеспечения Игорь Иванов.

«Он человек активный, самостоятельно может решать многие вопросы, в то же время опирается на коллектив, не имеет двойных стандартов, как сегодняшнее руководство. Он имеет право быть руководителем. Если бы Ульяна Михайлова опиралась на актив, совет и президиум в решении вопросов, было бы проще и легче всем», - отметила Юлия Иванова, обвинив нынешнего председателя совета облсовпрофа в непрозрачной деятельности.

Юлия Иванова отметила, что Ульяна Михайлова выступает за тайное голосование на конференции 8 июня, полагая, что таким образом люди смогут выразить свое мнение.

«Нас поддерживает 10 отраслевых профсоюзов, и мы считаем что голосование должно быть открытое», - отметила Юлия Иванова.