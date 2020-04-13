Фотограф из Пскова на самоизоляции проводит онлайн-фотосессии

Псковский фотограф во время карантина проводит онлайн-фотосессии. Как сообщает «Псковское Агентство Информации» , временное отсутствие работы во время ограничительных мер из-за коронавируса подтолкнуло фотографов на освоение новых творческих горизонтов. Например, фотограф Алина Петрова проводит онлайн-фотосессии. По словам девушки, идея проведения онлайн-фотосессий принадлежит не ей. «Когда только-только ввели карантин, где-то в Instagram я увидела рекламу онлайн-фотосессий, и очень скептически к этому отнеслась. Я подписана на многих крутых фотографов, и через какое-то время увидела у них такие съемки онлайн, посмотрела, какие красивые снимки получаются — и подумала, а что, так можно? Мне стало интересно, и я решила попробовать. Это не ради заработка, а больше для вдохновения», - отмечает Алина.

Первую онлайн-фотосессию Алина провела 12 апреля, фотомоделью была псковский фотограф, знакомая Алины — Елена. Новый способ фотосъемок обоим девушкам принес много смеха, эмоций и творчества.

«У нее, и у меня дети, они то и дело попадали в кадр, я одновременно кормила ребенка, у нее кот вырывался и пытался убежать. Самое интересное, что я нажимала на кнопку телефона и кормила ребенка супом, готовила еду, не отрываясь от производства», - смеясь, рассказала фотограф.

По словам Алины, для того, чтобы провести удаленную съемку, нужен iPhone, потому что на этих телефонах есть программа FaceTime, штатив для телефона, чтобы исключить дрожание камеры и хорошее освещение.

«Модель ставит камеру на штатив, я ей звоню по видеосвязи и мы с ней начинаем двигать камеру. Я смотрю различные ракурсы — как модели сесть, как встать. Говорю, когда телефон поближе поднести, когда подальше. На FaceTime есть кнопочка «сделать снимок», и я просто нажимаю на эту кнопочку. Изображение получается не очень качественное, но как мне кажется, это добавляет атмосферу фотографиям, появляется небольшая зернистость, замыленность кожи — то есть кожа уже ровная, гладка, без проблем. А дальше в редакторе я добивалась четкости, резкости, чтобы немного улучшить снимок. Вот, собственно, и вся магия», - рассказала девушка о процессе съемок.

На днях у Алины запланирована съемка с девушкой из Санкт-Петербурга.

«Самое крутое в онлайн-съемках, что ты можешь фотографировать кого угодно и где угодно. Если раньше я была ограничена рамками города, то онлайн-формат расширяет эти рамки, не важно, где находишься ты и где — модель», - отмечает фотограф.