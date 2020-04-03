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Экономика / Промышленность

Налоговые ставки для бизнеса будут снижены в Псковской области

3 апреля 2020 года, 17:21

В Псковской области в связи с ситуацией с распространением коронавируса будут снижены налоговые ставки для бизнеса, в том числе по налогу на имущество для торговых центров. Об этом сообщила заместитель губернатора Нинель Салагаева на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 апреля, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

Также планируется реструктуризация выплат по микрозаймам для бизнеса и расширение списка товаров первой необходимости.

По словам Нинель Салагаевой, перечень мер поддержки для бизнеса определён и будет рассмотрен на сессии Псковского областного Собрания.

Кроме того, она сообщила о том, что 8 псковских предприятий готовы приступить к выпуску защитных масок и халатов, одно займётся производством аппаратов рециркуляции воздуха. «Информация доведена до других предприятий, если они смогут, то мы окажем поддержку по получению микрозаймов по ставке 1%», - добавила вице-губернатор.

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