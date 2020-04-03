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Политика / Выборы

Намеченные на 5 апреля выборы ЦИК РФ перенёс на 21 июня

3 апреля 2020 года, 13:13

Намеченные на 5 апреля выборы Центральная избирательная комиссия РФ перенесла на 21 июня. Такое решение было принято в ходе заседания ЦИК РФ 3 апреля, пишут федеральные СМИ.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что на 5 апреля были назначены 94 избирательные кампании во многих регионах России.

Решение о переносе на более поздний срок будут приняты и в отношении тех избирательных кампаний, которые только планировалось назначить на ближайшее время.

В Псковской области на 5 апреля были намечены досрочные выборы главы Печорского района. 31 марта состоялась внеочередная сессия районного Собрания, на которой было принято решение о переносе голосования. Новую дату выборов установят не позднее трёх месяцев со дня снятия ограничительных мероприятий по эпидемиологической обстановке.

Режим самоизоляции в России продлён до 30 апреля включительно

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