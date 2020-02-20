Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Председатель Избиркома Игорь Сопов: Мы обеспечиваем возможность проголосовать каждому жителю Псковской области

20 февраля 2020 года, 12:55

- Для меня нет разницы большие выборы или маленькие, главное, чтобы мы обеспечили возможность всем жителям Псковской области реализовать свое право на голосование, - сказал сегодня, 20 февраля, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на встрече с журналистами в пресс- центре «Псковской правды». Встреча была посвящена избирательному  циклу 2020 года.

- Важно, чтобы каждый мог прийти на избирательный участок, взять бюллетени и проголосовать за выбранного кандидата. Кампании оценивать мы не будем, это дело политологов. Мы работаем вы рамках закона, - добавил Игорь Сопов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Жители Дно сыграют горожан времен войны в проекте «Ожившая история»
Михаил Ведерников провел заседание по вопросу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ
Марина Иванова из Великих Лук: На заведующего женской консультацией всегда можно положиться
В Пскове День защитника Отечества отпразднуют 22 февраля
«Экопром» назвал своих крупнейших клиентов
Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в Великолукском роддоме
В Псковской области завершается подготовка к памятным мероприятиям в честь 20-летия подвига 6 роты
Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни
Игорь Сопов: у псковских политических партий нет претензий к работе Избиркома

Комментарии

Авторизация
No comments
Консолидатор

Политика / Выборы
4 февраля 12:49

Консолидатор

В стартующей избирательной гонке в Печорском районе наметился фаворит
Псковский рывок

Политика / Власть
27 декабря 11:39

Псковский рывок

Фраза губернатора, которой он оценил прошедший год, быстро стала мемом - как ранее кровно связанный с ней призыв работать 24/7.
Бесспорный выбор

Политика / Власть
14 ноября 13:09

Бесспорный выбор

Депутаты Псковской гордумы продемонстрировали единение, хотя и нашёлся один «водолаз», пытающийся найти отсутствующие подводные камни