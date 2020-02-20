Председатель Избиркома Игорь Сопов: Мы обеспечиваем возможность проголосовать каждому жителю Псковской области

- Для меня нет разницы большие выборы или маленькие, главное, чтобы мы обеспечили возможность всем жителям Псковской области реализовать свое право на голосование, - сказал сегодня, 20 февраля, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на встрече с журналистами в пресс- центре «Псковской правды». Встреча была посвящена избирательному циклу 2020 года.

- Важно, чтобы каждый мог прийти на избирательный участок, взять бюллетени и проголосовать за выбранного кандидата. Кампании оценивать мы не будем, это дело политологов. Мы работаем вы рамках закона, - добавил Игорь Сопов.