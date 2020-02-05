Для защиты от коронавируса сотрудникам псковского аэропорта раздали перчатки и маски

В Псковской области в аэропорту, на железнодорожных вокзалах, станциях и автостанциях принимаются меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Как сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, для предупреждения завоза и распространения коронавируса в помещениях аэровокзала ОАО «Псковавиа» проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. Сотрудники предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками и масками. На стойках регистрации, в зоне выхода на посадку, в зале прилета и в медицинском пункте для пассажиров расположили памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. В медпункте находятся средства индивидуальной защиты и опросники для детального сбора эпидемиологического анамнеза у пассажиров с симптомами, не исключающими коронавирус. Также запланировано проведение ревизии вентиляционной системы помещений аэропорта и аэровокзала.

На автотранспортных предприятиях также проводятся дополнительные инструктажи для водителей пассажирских автобусов, экипажей поездов и самолетов о действиях в случае выявления больного с симптомами этой инфекции.

Напомним, что 5 февраля Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области. В ближайшее время все лечебные учреждения региона пройдут внеочередную проверку, их оценят на готовность приема больных с симптомами коронавируса.

Также все возвращающиеся из Китая псковские туристы буду обследоваться. Как сообщал в конце января руководитель регионального отделения Роспотребнадзора Александр Нестерук, на границе также усиливаются меры безопасности.