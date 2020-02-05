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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области

5 февраля 2020 года, 12:04

Губернатор утвердил план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории региона. Документ включает в себя порядка 30 пунктов.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, в ближайшее время все лечебные учреждения региона пройдут внеочередную проверку и будут оценены на готовность приема больных с симптомами коронавируса. С медиками проведут инструктажи по выявлению и лечению нового заболевания, а также проведению профилактических действий по недопущению распространения инфекции в стенах больниц и поликлиник. Лечебные учреждения дополнительно снабдят необходимыми препаратами, дезинфицирующими средствами и оборудованием.

СПРАВКА

На 5 февраля количество зараженных людей во всех странах — 24 537 человек. За пределами Китая зафиксировано 159 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах (двое больных выявили и в России). Погибло 492 человека.


В связи с осложнение эпидемиологической ситуации проведут инструктажи и для сотрудников таможни и пограничников, а также для бортпроводников самолетов, поездов и пассажирских автоубсов. Им расскажут, что делать, если они обнаружат людей с признаками инфекции. А региональное управление Роспотребнадзора будет следить за соблюдением дезинфекционного режима в местах проведения массовых мероприятий, на транспортных узлах и в других местах скопления людей, в том числе торговых центрах.

Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области

Фото РБК

Напомним, что в пресс-центре «Псковской правды» 31 января псковские врачи рассказали о профилактике респираторных инфекций, в том числе и коронавируса. А несколькими днями раньше в администрации области состоялось заседание санитарной противоэпидемической коллегии, где сообщили, что медицинские организации в регионе обеспечены противочумными костюмами.

Отметим, что ранее председатель правительства  Михаил Мишустин подписал национальный план по профилактике и борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Заболевание включено в список особо опасных, что позволяет применять ограничительные меры в отношении заболевших. Премьер-министр отметил, что в России есть все необходимые лекарства и средства защиты, а также добавил, что нельзя допустить роста цен в аптеках.

А вот здесь мы рассказывали, какие препараты для лечения коронавируса назвал Минздрав.

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