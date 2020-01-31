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Экономика

Псковские налогоплательщики перечислили в бюджет и внебюджетные фонды РФ свыше 40 млрд рублей

31 января 2020 года, 13:14

Налогоплательщики Псковской области заплатили в бюджет и внебюджетные фонды РФ свыше 40 млрд рублей. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции, посвященной итогам работы налоговой службы в 2019 году.

«Основное направление нашей деятельности — это наполнение бюджета, а основной итог — поступление денежных средств в консолидированный бюджет РФ и от налогоплательщиков, зарегистрированных на территории Псковской области», - напомнил Алексей Павлов.

По его словам, в консолидированный бюджет РФ за 2019 год поступило 24,1 млрд рублей, что на 1.1 млр больше, чем за 2018 год. Также поступило свыше 16 млрд рублей страховых взносов, основная доля которых поступила в бюджет Пенсионного фонда РФ. «Таким образом, за год налогоплательщики Псковской области уплатили в бюджет и внебюджетные фонды свыше 40 млрд рублей. Эта цифра приличная и выросла по сравнению с 2018 годом», - отметил он.

Также Алексей Павлов сообщил, что в федеральный бюджет от налогоплательщиков Псковской области поступило 6,5 млрд рублей, что на 826 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В областной бюджет поступило 17,6 млрд, что на 275 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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