Денис Терехов: Чтобы информация зашла в соцсетях, она должна быть «мемоёмкой»

Первый тренд, по его словам, это «Stories». Живёт он сутки.

Директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов 6 декабря на секции «Практическая журналиста», которая работает в рамках второго Псковского медиафорума , рассказал о четырёх трендах, которые оформились в 2018 году и продолжаются по сей день.

Наша память равняется примерно суткам, мне кажется. Мы всё меньше и меньше можем помнить. Все больше людей отказываются от осмысленных публикаций.

Второй, по его мнению, важный тренд – «Нет маркетинга, кроме ситуативного».

«Мужчин в кокошниках «помнили» неделю», - добавил директор агентства.

«Ещё один тренд – единицей коммуникацией становится стикер. Он эффективный способ продвижения. Они живут чуть дольше», - сказал Денис Терехов.

Четвертый тренд по мнению, федерального эксперта – это «Победа треша».

«Дети наши находятся в таком твёрдом потоке мата, что для них мы взрослые люди становимся не актуальными. В их понимании где-то можно все, а в классических СМИ ничего и они считают это скучным», - заметил спикер.

Денис Терехов не обошёл стороной тему «мемов»:

«Мемы - новые единицы коммуникации, новые анекдоты. Срок жизни мема такой: он появился, его начали везде использовать, когда к нему стали крепить чью-то голову, мем потерян. Чтобы информация зашла в соцсетях, она должна быть мемоёмкой».

Напомним, 6 декабря в стенах ПсковГУ проходит второй Псковский международный медиафорум, на котором журналисты вместе с федеральными экспертами обсуждают наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы.