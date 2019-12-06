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Общество

В ПсковГУ дали старт второму международному медиафоруму (ПРОГРАММА)

6 декабря 2019 года, 10:02

В пятницу, 6 декабря, в стенах Псковского государственного университета начал работу второй Псковский международный медиафорум.

В ПсковГУ дали старт второму международному медиафоруму (ПРОГРАММА)
Мероприятие открылось пленарным заседанием «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира». Как и в прошлом году, модератором дискуссии выступает ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев.

Вместе с региональными журналистами новые вызовы медиа будет обсуждать целое созвездие федеральных экспертов: главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, гендиректор ВЦИОМ Валерия Федорова, ведущая итоговой информационно-аналитической программы телеканала «Звезда» Ольга Белова.

Участников Медиафорума ждёт лекция о работе с Telegram-каналами, которую проведет известный журналист и блогер Олеся Рябцева.

На форуме запланирована серия круглых столов, связанных с перспективами развития печатных и сетевых изданий, цифровизацией телевидения, освещением национальных проектов в средствах массовой информации.

В обсуждении этих тем примут участие в заместитель генерального директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев, руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс» Анна Ефремова, советник генерального директора телекомпании «НТВ» Петр Годлевский (советник генерального директора телекомпании «НТВ», главный редактор издания «Daily Storm» Алёна Сивкова, руководитель редакции портала «Будущее России. Национальные проекты» Виктория Приходько.

Отдельный круглый стол будет посвящен проекту «Без срока давности». С журналистами будут общаться руководитель направления по реализации военно-исторических проектов ООД «Поисковое движение России», координатор проекта «Без срока давности» Алексей Бормотов и руководитель пресс-службы ООД «Поисковое движение России Игнат Кушнарев.

Кроме того, в рамках II Псковского медиафорума пройдут практикумы для журналистов. В центре внимания будет работа районных изданий в социальных сетях, работа с новостными агрегаторами.

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