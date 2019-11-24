Более трех миллиардов налогов перечислит в областной бюджет завод «Титан-Полимер»

Более 3 млрд рублей налогов поступит в областной консолидированный бюджет от производства БОПЭТ-пленки на заводе «Титан-Полимер» до 2033 года. Как сообщает ПАИ, об этом заявил председатель комитета по экономическому развитию Псковской области Андрей Михеев на встрече представителей завода «Титан-Полимер» с псковичами, которую проводит 24 ноября региональное отделение Общероссийского народного фронта.

По словам Андрея Михеева, никто не освобождает пожизненно от налогов резидента особой экономической зоны, никто не освобождается от уплаты НДФЛ. «НДФЛ – это налог, который пропорционально распределяется между областным и местным бюджетом. Поэтому говорить о том, что никаких абсолютно поступлений не будет, неправильно», - пояснил он.

Андрей Михеев напомнил, что обязательным условием губернатора Михаила Ведерникова было привлечение псковских компаний к участию в строительстве завода как на этапе проведения строительно-монтажных работ, так и на этапе запуска производства и его работы. «8 млрд инвестиций по первому этапу – это деньги, которые идут в экономику региона», – сказал он.

Также в ходе встречи было отмечено, что завод «Титан-Полимер» не будет переманивать кадры с других псковских предприятий. По словам директора производства Германа Петрушко, предприятие будет растить собственных специалистов, набирать на работу будут псковичей. Он добавил, что все сотрудники пройдут программу обучения. Директор предприятия отметил, что в подготовке кадров будет задействован Псковский государственный университет.

В частности, ПсковГУ откроет направления, связанные с химическими технологиями и полимерами. Кроме того, специалисты завода «Титан-Полимер» придут в колледж ПсковГУ для подбора сотрудников на разнообразные специальности, для которых требуется среднее образование.

Герман Петрушко добавил, что благодаря заводу «Титан-Полимер» сможет получить развитие и сельская местность – на предприятии, например, будут работать жители соседней с ОЭЗ «Моглино» деревни Тямша. «Сделаем мониторинг и однозначно отправим кого-то из них обучаться навыкам диспетчера в ту же Италию», - сказал он и отметил, что уже сегодня завод готов направить на обучение 8 человек.

Общественное обсуждение собрало 24 ноября представителей политических партий, общественных организаций, руководителей псковских предприятий.

Новое предприятие планируется построить в границе особой экономической зоны «Моглино» в 8 километрах от Пскова. Завод предполагает выпускать БОПЭТ - пленку и ПЭТФ - гранулы. Сумма вложений в проект составляет около 13 млрд рублей. Инвестор предполагает создать около 2000 рабочих мест.